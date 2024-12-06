«Мострансавто» выпустило эксклюзивные карты «Стрелка»

В рамках конкурса от жителей Московской области поступило свыше 100 работ, победителей определили с помощью онлайн-голосования на портале «Добродел».

Приобрести транспортные карты можно будет в кассах некоторых автовокзалов и автостанций Мострансавто, они поступят в продажу в ближайшее время. Наличие карт необходимо уточнять в точках реализации. Залоговая стоимость карты «Стрелка» составляет 80 рублей, для совершения первой поездки необходимо пополнить баланс. При оплате проезда картой «Стрелка» действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%.

Пассажиры «Мострансавто» могут воспользоваться транспортными картами «Стрелка» для оплаты проезда на городских, пригородных и междугородних маршрутах организации. На сегодняшний день предприятие обслуживает свыше 1,4 тыс. маршрутов, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов, которые перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.