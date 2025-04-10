«Мострансавто» предлагает бесплатные места в общежитии для сотрудников компании

«Мострансавто» предлагает бесплатные места в благоустроенных общежитиях для водителей автобусов и слесарей компании. В данный момент в комфортных условиях в различных городах Подмосковья проживают 967 сотрудников предприятия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Общежития «Мострансавто» расположены в Люберцах, Коломне, Раменском, Егорьевске, Дмитрове, Королеве, Мытищах, Балашихе.

В Наро-Фоминске, Истре и Солнечногорске недавно проведен капитальный ремонт. Помещения для проживания водителей и слесарей представляют собой уютные меблированные комнаты, рассчитанные на несколько человек. Кухни оборудованы всей необходимой бытовой техникой, включая микроволновые печи. Также есть душевые с прачечной комнатой, укомплектованной стиральными машинами.

В некоторых общежитиях установлены кофейные и снековые автоматы. На сегодняшний день свободно 146 мест, в том числе, в общежитии Коломны готовы принять 48 человек, в Долгопрудном есть 37 койко-мест, и по 24 места свободны в общежитиях Люберец и Раменского. Оплата за проживание на 100% компенсируется компанией после выплаты заработной платы. Иногородним сотрудникам по их желанию предлагается денежная компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья.

Кроме того, иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91, или через бот. Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D.

Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.