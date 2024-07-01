«Мострансавто» перевезли участников экстремального исторического забега в Зарайске

Автобусы «Мострансавто» перевезли участников ежегодного экстремального забега «Зарайский бизон», который в шестой раз состоялся в г. о. Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Транспортные средства курсировали в режиме шаттлов от ж/д станции в Луховицах до стартовой площадки забега в Зарайске. Проезд был бесплатным. Задействованные в перевозках мероприятия водители прошли обязательный инструктаж по соблюдению ПДД и культуре обслуживания пассажиров.

Долгожданное спортивное событие сезона состоялось 29 июня, собрав свыше 1200 участников. Участники проверили свою силы и выносливость на дистанциях длиной 7,5 километров с грязевыми рвами, реками, крутыми берегами и искусственными неровностями.

Цель забега — изучение уникальной истории Зарайской земли в необычной форме, поэтому мероприятие включает образовательные лекции, мастер-классы. Забег назван в честь фигурки бизона, сделанной из бивня мамонта, которая была найдена на территории Зарайского Кремля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ежедневно региональные автобусы перевозят около 2 млн пассажиров.

«Нашим жителям важно быть мобильными и активными, быстро и с комфортом добираться из точки А в точку Б. Мы стараемся, чтобы общественный транспорт в регионе соответствовал их запросам, становился более современным и надежным», — сказал Воробьев.