«Мострансавто» объявило конкурс на лучшее фото с автобусом Подмосковья

АО «Мострансавто» объявляет конкурс на лучшее фото с автобусом в Подмосковье. Принять участие может любой желающий, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Необходимо до 25 октября 2024 года прислать фотографии с автобусом «Мострансавто» на почту konkursmta@mail.ru. Также обязательным требованием является быть подписанным на Telegram-канал и на страницу компании ВКонтакте. Авторы самых удачных работ получат памятные призы с символикой компании.

Обязательное требование к фотографиям: горизонтальный снимок в высоком разрешении (качество 600 и более dpi) в формате .jpeg, .png, .pdf или .tiff. Фото должно соответствовать тематике конкурса. В письме необходимо указать ФИО и контактный номер телефона. Заявки, которые не соответствуют указанным требованиям, к участию в конкурсе приниматься не будут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал.