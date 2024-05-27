Москвичи смогут оплатить проезд виртуальной картой «Тройка»

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Москвичи могут платить проезд в городском общественном транспорте виртуальной картой «Тройка». Ее можно выпустить в смартфоне любого производителя, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, удобный сервис реализован совместно с банком ВТБ. Виртуальную «Тройку» можно выпустить в приложении «Метро Москвы».

Виртуальную карту можно выпустить на смартфоне с любой операционной системой. Сервис работает на базе QR-кодов. Карта работает в метро, на МЦК, МЦД, регулярном речном и наземном транспорте. Время от покупки билета до валидации проезда теперь займет менее 1 минуты.

«Виртуальная „Тройка“ разработана полностью на базе российских технологий. Инновация доступна владельцам всех 50 млн выпущенных пластиковых карт», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что с помощью цифровизации билетной системы мегаполис ежегодно экономит 2,5 млрд рублей за счет отказа от печати чеков и бумажных билетов.

Для оплаты виртуальной «Тройкой» в метро, на МЦК, МЦД и речном транспорте пассажирам необходимо поднесите экран смартфона с активным QR-кодом к считывателю на турникете. В наземном транспорте следует камерой телефона отсканировать QR-код на экране валидатора.

Ранее москвичам напомнили о правилах перевозки велосипедов и самокатов в транспорте. Нарушителям грозит штраф в размере 2 тыс. рублей.