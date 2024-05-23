Москвичам напомнили о правилах перевозки велосипедов и самокатов в транспорте

Жителям и гостям столицы напомнили о запрете передвижения на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах в метро, на МЦК, МЦД и по их подуличным переходам. Нарушителям грозит штраф в размере 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В метрополитене средства индивидуальной мобильности нужно провозить только в качестве багажа, лучше в защитном чехле. Это позволит сделать поездки безопасными и комфортными для всех пассажиров.

Для напоминания о запрете передвижения на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах в общественном транспорте были размещены плакаты и указатели с запоминающимися иллюстрациями. Также в вестибюлях и на эскалаторах всех станций метро запустили специальные аудиосообщения.

Помимо этого, видеоролики о правилах поведения в общественном транспорте показывают пассажирам на более чем 34 тыс. медиаэкранах.

«Разместили более 200 плакатов с правилами поведения и перевозки велосипедов и самокатов. Продолжим публиковать больше информации в местах, где это необходимо», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал перспективу запрета на езду электросамокатов по тротуарам в городе. По его мнению, в таких вопросах необходимо искать компромисс.