Москвичи перечислили самые красивые станции метро, открывшиеся с 2019 года

Жители столицы назвали самые красивые станции метро, которые открылись за последние 5 лет. Более 280 тыс. человек приняли участие в опросе проекта «Активный гражданин», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Лучший дизайн в 2023 году оказался на станциях БКЛ «Нагатинский Затон» с мозаичным панно рыб, «Аэропорт Внуково» с отсылкой к гражданской авиации и «Сокольники» в духе авангарда и конструктивизма.

Самыми красивыми станциями, открывшимися в период с 2019 по 2021 год, москвичи признали «Мичуринский проспект», «Новаторскую», «Аминьевскую», Электрозаводскую», «Юго-Восточную», «Окскую», «Филатов Луг», «Косино» и «Ольховую».

Всего с 2011 года построено и реконструировано 114 станций метро и МЦК. Каждая из них оформлена в индивидуальном дизайне с оригинальными материалами в интерьере.

В столице подходит к концу строительство станций новой Троицкой линии метро. Станция «Новаторская» готова на 84%. Здесь пассажиры смогут пересесть на одноименную стацию Большой кольцевой линии.