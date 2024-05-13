В Москве завершают строительство станций Троицкой линии метрополитена

В столице строительство станций новой Троицкой линии метро подходит к концу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Станция «Новаторская» готова на 84%. Здесь пассажиры смогут пересесть на одноименную стацию Большой кольцевой линии.

Помимо этого, работы завершаются на станции «Бачуринская», она готова на 71%. Завершение строительства рабочие запланировали в этом году. Сейчас они монтируют освещение платформы, инженерные системы и занимаются внутренней отделкой.

На 60% готова станция «ЗИЛ», где будут пересадки на МЦК и перспективную Бирюлевскую линию. Специалисты ведут все работы одновременно, в том числе земляные, монтаж инженерных систем и архитектурной отделки.