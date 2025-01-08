сегодня в 13:29

Москвичей предупредили об опасности на дороге из-за дождя

Сотрудники столичного Дептранса попросили автомобилистов быть предельно внимательными за рулем, так как существует опасность из-за дождя. Об этом говорится в официальном Telegram-канале департамента.

«По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе ожидается дождь. Температура вечером опустится ниже 0°С. Возможно образование гололедицы», — сообщили специалисты.

Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию между транспортными средствами других участников движения. В целях безопасности водителям также рекомендуют не совершать резких маневров и торможений, не отвлекаться на телефон и другие гаджеты, чтобы не ставить под угрозу в том числе собственную жизнь.

Сотрудники ЦОДД контролируют дорожную ситуацию в круглосуточном формате. Коммунальщики также следят за чистотой проезжей части.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московском регионе стало меньше снега. Осадки стали таять.