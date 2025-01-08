В Московском регионе стало меньше снега

В Москве за сутки снежный покров уменьшился на два-пять сантиметров. Об этом написал в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Снежный покров в Москве за сутки на опорной метеостанции ВДНХ уменьшился с 12 до 9 сантиметров, на Балчуге - с 9 до 6 см, МГУ с 12 до 10 см, в Тушине - с 20 до 15 см. В области ситуация похожая.

Так, в Подмосковье наименьшее количество снега осталось в двух городах — Кашире и Серпухове. Там высота покрова — по одному сантиметру.

На юге Москвы снег растает на выходных. На севере мегаполиса он еще останется на уровне приблизительно два-пять сантиметров.

Ранее сообщалось, что дождь и гололедица придут в Московский регион 8 января. Ожидается от двух до четырех градусов тепла.