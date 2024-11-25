Москвичей предупредили об изменении маршрутов № 850 и № 814 из-за пожара

На маршрутах № 850 и № 814 временно изменена схема движения. Причиной стал пожар около д. 11 по улице Промышленной, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса .

Пассажиров автобусных маршрутов № 850 и № 814 просят быть предельно внимательными и слушать объявление водителя, чтобы не пропустить удобную остановку по пути домой. Внести корректировку в движение общественного транспорта пришлось из-за пожара в промышленной зоне.

«На складе хранились бумажная и пластиковая продукция. Пожарные МЧС России не допустили распространения огня на соседнее помещение с емкостями с фреоном», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Открытое горение уже ликвидировано. В тушении задействовали в том числе два вертолета Ка-32. В настоящее время спасатели занимаются проливкой конструкций.