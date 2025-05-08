Москвичей предупредили о закрытии ряда станций метро 9 мая

С 5:30 и до окончания перекрытий, станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» на Арбатско-Покровской линии метро 9 мая будут открыты только для входа и пересадки. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Кроме того, станция «Библиотека им. Ленина» будет функционировать исключительно для пересадки.

На станции «Парк Победы» в течение дня возможны временные ограничения на вход и выход. Также стоит отметить, что на других станциях московского метро могут быть введены ограничения по требованию полиции.

Пассажирам рекомендуется быть внимательными и соблюдать правила пользования метро, а также указания сотрудников.

В Москве 9 мая из-за парада Победы также временно будет недоступно движение для транспорта на нескольких улицах в ЦАО и ЮВАО.