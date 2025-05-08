Жителей Москвы предупредили о перекрытии дорог 9 мая

Автомобилистов Москвы и гостей столицы предупредили о том, что в связи с празднованием Дня Победы часть городских улиц будет перекрыта. Водителей просят заранее выбирать объездные маршруты, сообщает Госавтоинспекция Москвы .

9 мая, начиная с 05:30 и до завершения всех праздничных мероприятий, будет закрыт проезд по некоторым улицам Москвы. Ограничения коснутся в основном центральных улиц, включая Садовое кольцо (участок между Большой Спасской и Самотечной эстакадой), а также Тверскую, Моховую, Петровку и Большую Никитскую улицы.

Под ограничения попадут Маяковский тоннель и Оружейный переулок. Нельзя будет проехать по улицам Охотный Ряд, Солянка, Балчуг, Садовническая, Болотная. Движение ограничат на Волгоградском проспекте (отрезок от Люблинской до Абельмановской), Таганской площади и Новинском бульваре.

Также будут перекрыты набережные: Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская. Ограничения затронут Проектируемый проезд № 3502, Шоссейный проезд и улицы Садового кольца (Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Каретная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская), а также улицы Земляной Вал и Марксистскую.

Мероприятия продлятся с 10:00 и до их завершения. В этот период движение будет ограничено на следующих участках: Большой и Малый Каменные мосты, Оружейный переулок, Шоссейный и Проектируемый проезд № 3502. Также ограничения коснутся улиц Садового кольца: Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской и Земляного Вала. Помимо этого, будет перекрыт Страстной и Тверской бульвары на участке от Тверской до Нарышкинского проезда, Большой Путинковский переулок от Малой Дмитровки до Тверской, улицы Воздвиженка, Марксистская, Большая Полянка, Новый Арбат, а также 1-я и 2-я Брестские улицы и Волгоградский проспект на отрезке между Абельмановской и Люблинской улицами.

Начиная с 17:00 будет перекрыт участок от ТТК до кольцевой автодороги по Волгоградскому проспекту, а также внутренняя сторона МКАД на отрезке между Волгоградским проспектом и Можайским шоссе.

Московская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам планировать поездки по альтернативным маршрутам, соблюдать указания дорожных знаков и сотрудников ДПС, а также проявлять повышенную внимательность на дорогах.