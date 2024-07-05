Москвичей предупредили о сложной ситуации на дорогах столицы из-за урагана

Из-за сверхинтенсивных осадков в пятницу в ЦОДД порекомендовали москвичам для поездок пользоваться метро, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По прогнозу синоптиков, в течение дня в мегаполисе ожидаются ливень с грозой и сильный ветер с порывами до 25 м/с.

Сейчас интенсивное движение зафиксировано на внутренней стороне МКАД в районе улиц Свободы и Подольских Курсантов, а также на внешней стороне ТТК в районе улицы Новая Башиловка. Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения в центральной части города, на вылетных магистралях по направлению в область и на МКАД.

На движение повлияют неблагоприятные погодные условия. Также оно может быть затруднено из-за дорожных работ, мелких ДТП и короткого рабочего дня. Водителям напомнили о соблюдении правил дорожного движения, дистанции и скоростного режима.

Ранее стало известно, что мощнейший ураган «Орхан» приближается к Москве. Он достигнет пика в 17-18 часов и продлится до 2-3 часов ночи.