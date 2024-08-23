Москвичам рекомендовали пользоваться метро для поездок из-за дождя

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В пятницу в столице ожидается дождь. Из-за непогоды москвичам посоветовали пользоваться метро для поездок по городу, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Из-за короткого рабочего дня также ожидается раннее начало вечернего разъезда. Он стартует около 16:00.

Автолюбителям посоветовали выезжать до вечернего разъезда или отложить поездку на более позднее время. Также им напомнили о правилах дорожного движения и рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее стало известно, что на Московский регион обрушатся дождь и гроза 23 августа. Температура воздуха будет от 24 до 26 градусов тепла.