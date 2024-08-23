На Московский регион обрушатся дождь и гроза 23 августа

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Гроза и до +26 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

В пятницу на Москву и Подмосковье обрушится непогода. Прогнозируется местами кратковременный дождь и гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

23 августа температура воздуха ожидается от 24 до 26 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями.

Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный. Порывы будут достигать 7-12 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Предстоящей ночью столбик термометра опустится до 11-13 градусов тепла. Будет переменная облачность. Местами также пройдет кратковременный дождь.