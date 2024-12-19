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Москва встала в 10-балльных пробках вечером в четверг

Ситуация с загруженностью на дорогах стремительно ухудшилась в Москве вечером в четверг. Пробки достигли 10 баллов, сообщается на «Яндекс Картах» .

На дорогах столицы образовались сильнейшие заторы после 18:00. Затруднительная ситуация с движением наблюдается на Садовом кольце, на ТТК и на участках МКАД.

Участки проезжей части в центре города также окрасились в бордовый цвет. Сильнейшие заторы наблюдаются на ул. Большая Якиманка, ул. Большая Лубянка, Москворецкой набережной, Тверской улице.

Ранее в Дептрансе Москвы попросили жителей пользоваться метро. Прогнозируется, что ситуация на дорогах изменится в лучшую сторону после 20:00.