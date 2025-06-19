Москва планирует закупить еще 700 электробусов в 2026–2027 годах

Еще 700 электробусов поставят в Москву в 2026–2027 годах. Между тем в текущем году на маршруты вышли электробусы нового поколения, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Столицу оснащают современной российской техникой по поручению мэра Сергея Собянина. Благодаря этому жители передвигаются в общественном транспорте в комфорте и безопасности.

Современные российские электробусы работают в Москве с 2018 года. Ежегодно в столице появляются модернизированные модели.

Так, в 2022 году Москва закупила электробусы улучшенной комплектации. В них увеличенный почти в 2 раза запас хода — 80-90 км. А в 2024 году в городе появились экологичные машины КАМАЗ и ЛиАЗ в обновленном дизайне.

Всего в столице насчитывается уже 210 электробусных маршрутов. В том числе с начала этого года экологичный транспорт вышел на 32 направления.

«Жители столицы первыми в стране начинают использовать инновационный транспорт для ежедневных поездок», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Собянин отметил, что в городе появились 12 электробусов нового поколения. Они будут ездить по маршрутам №384 и 384к — от Савеловского до Белорусского вокзала и станции метро «ЦСКА».