12 электробусов нового поколения появились в Москве

12 электробусов нового поколения будут курсировать по столичным маршрутам. Они полностью оборудованы для комфортного проезда граждан, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Уникальные модели будут ездить по маршрутам 384 и 384к — от Савеловского до Белорусского вокзала и станции метро «ЦСКА». У новых электробусов более прочная конструкция, увеличенная стойкость корпуса к коррозии и технологичная сборка.

В транспорте передние и задние двери теперь открываются только наружу, Площадку для колясок и велосипедов расширили на 15%. Также в электробусах есть место для ручной клади, зарядки для смартфонов, цифровые валидаторы, а климатическая система стала намного эффективнее. Кроме того, в транспорте есть «электронный» ручной тормоз.

Также в электробусе есть все удобства для маломобильных жителей: откидная аппарель у средних дверей, специальное место для колясок. Для водителей расширили пространство рабочего места.

Всего в 2025 году в столицу поставят 400 таких электробусов. Сейчас в Москве свыше 2350 электробусов курсируют по 200 маршрутам.

Ранее стало известно, что в Москве тестируют новый электробус-гармошку КАМАЗ-6292. Он вышел на маршрут е10 станция метро «Саларьево» — станция метро «Китай-город».