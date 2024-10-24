Московских автомобилистов призвали сменить летнюю резину на зимнюю

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что дожди в Москве сменит мокрый снег. Автомобилистов призвали менять летнюю резину на зимнюю, сообщается на сайте «Метеоновости» .

Последние пять дней октября в Московском регионе отличаются резкой сменой погоды. Теплые дни закончились, дожди сменяет мокрый снег.

В это время часто формируется снежный покров. В прошлом году в конце октября в Москве уже выпал первый снег, а снежный покров достиг 7-сантиметрового уровня.

В этом году синоптики прогнозируют выпадение осадков в смешанной фазе — мокрый снег с дождем. В последних числах месяца пойдет снег, поэтому автомобилистам стоит поменять летнюю резину на зимнюю.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на последней неделе октября в Московском регионе станет пасмурно и будут идти осадки в виде дождя, снега. После этого закончится «золотая осень».