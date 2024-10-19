Синоптик Леус назвал даты окончания «золотой осени» в Московском регионе

На последней неделе октября в Московском регионе станет пасмурно и будут идти осадки в виде дождя, снега. После этого закончится «золотая осень», сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В следующий четверг, 24 октября, в центральных областях России температура воздуха будет снижаться до 6-11 градусов тепла. В пятницу появятся снежинки, и температура снизится до трех-восьми градусов тепла.

Последними днями «золотой осени» будут суббота и воскресенье, 26 и 27 октября. В эти даты ожидается от четырех до девяти градусов тепла.

«А вот с началом последней недели октября… золотая осень окончательно покинет регион», — отметил Леус.

14 октября в Москве появился первый снег, он шел вперемешку с дождем. Однако потом почти сразу растаял.