«Молодая Гвардия» Можайска рассказала сверстникам об опасностях на железной дороге

Активисты Можайского отделения «Молодой Гвардии» рассказали своим сверстникам об опасностях железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Акция проходила в оживленном месте — на вокзале железнодорожной станции Можайск. Молодогвардейцы обратили внимание детей, подростков и молодежи на необходимость строго соблюдать правила поведения при движении поездов или пересечении железнодорожных путей. Участники рейда также сообщили, что в Московской области за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах составляет 1 500 рублей.

Волонтеры призвали своих ровесников к безопасному поведению на железнодорожных вокзалах и путях и попросили быть всегда внимательными и острожными, не повторять чужих ошибок, чтобы не спровоцировать трагедию.

В качестве наглядного материала молодогвардейцы раздали листовки с правилами нахождения на ж/д объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.