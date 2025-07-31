Минздрав РФ опроверг перевод справок для водителей в электронный вид с 1 августа

Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей и формы медицинского заключения с 1 августа вводить не планируют. Изменения начнут действовать только с 1 марта 2027 года, рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

До этого сообщалось, что с 1 августа после прохождения медицинской комиссии водителям начнут выдавать медсправки формы 003/ву в электронном виде, то есть QR-код и номер документа.

Кузнецов опроверг, что с 1 августа внесут изменения в процесс медосвидетельствования или форму справки. Эти и ряд других поправок вступят в силу только с 1 марта 2027 года.

К тому периоду органы государственной власти примут нужные подзаконные акты. Они составят подробные разъяснения, отметил помощник министра здравоохранения России.