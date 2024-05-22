Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер с 1 сентября

Министерство транспорта РФ согласовало с министерством внутренних дел (МВД), региональными властями и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер, которые вступят в силу 1 сентября текущего года, сообщает «Коммерсант» .

«Соответствующее постановление скоро будет направлено в правительство», — говорится в сообщении.

Минтранс был вынужден пойти на компромисс и исключить из проекта положения, которые вызвали критику. Речь об обязательном соответствии всех камер ГОСТу, а также важной роли так называемых динамических дорожных табло.

При этом ведомство добавило норму, которая обязывать маркировать автомобили с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге.

На сегодняшний день на российских дорогах работает более 30 тыс. камер. Согласно статистическим данным, их работа позволяет снижать аварийность и пополнять региональные бюджеты.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин раскритиковал новые автомобили Volga на выставке «Цифровая индустрия промышленной России — 2024» в Нижнем Новгороде.