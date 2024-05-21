Мишустин раскритиковал новые автомобили Volga из-за китайского руля

Председатель правительства России Михаил Мишустин раскритиковал новые автомобили Volga на выставке «Цифровая индустрия промышленной России — 2024» в Нижнем Новгороде. Ему не понравился китайский руль машины, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Главу правительства сопровождали коллеги. Все они направились в павильон марки Volga и осмотрели автомобили трех классов: седан VOLGA С40, кроссовер VOLGA К30 и кроссовер VOLGA К40. Особое внимание Мишустин обратил на руль из пластиковых элементов.

«У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — обратился Мишустин к представителям автомобильной компании.

Он поручил уделить максимальное внимание локализации производства всех компонентов автомобилей. Особенно это касается простых элементов. С 2025 года выпуск автомобилей Volga стартует в режиме полного цикла.