Минтранс России хочет закрепить схему «вези или плати» для РЖД

Министерство транспорта РФ рассмотрит вопрос о закреплении долгосрочных контрактов «бери или плати» (take-or-pay) между грузоотправителями и РЖД на законодательном уровне, сообщает РБК .

14 августа в министерстве состоится совещание, на котором обсудят, нужно ли вносить правки в статью федерального закона «Устав железнодорожного транспорта». В настоящее время ведомство работает над текстом документа, чтобы учесть интересы всех участников процесса перевозки.

Из документа следует, что договоры будут заключаться на срок не менее 1 года. В них должен быть указан фиксированный объем грузов, который отправитель обязуется предоставить для перевозки и оплатить, даже если фактически он будет меньше. Исключения возможны только в случае вины перевозчика или форс-мажорных обстоятельств.

На перегруженных участках ж/д сети правительство сможет определять, для каких грузов будет применяться этот принцип. Также планируется установить ответственность перевозчика за невыполнение согласованного объема груза. В таком случае он должен будет выплатить неустойку в размере общей суммы платежей за перевозку согласованных объемов грузов.

Согласно пояснительной записке, система «вези или плати» оптимизирует планирование, повышает эффективность использования инфраструктуры и гарантирует выполнение контрактов. Кроме того, она равномерно распределяет перевозки на перспективных направлениях, особенно узких, и обеспечивает своевременную доставку грузов в соответствии с международными обязательствами РФ.

