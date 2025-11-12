Минтранс РФ: лоукостер AirAsia не подавал заявок в Росавиацию

Министерство транспорта России сообщило, что авиакомпания AirAsia, работающая в формате бюджетных перевозок, не обращалась в Росавиацию с запросом на организацию полетов в российские города, пишет ТАСС .

«В Росавиацию заявок от них не было», — уточнили представители министерства.

Ранее в Сети распространилась информация, что глава AirAsia Тони Фернандес заявил о намерении компании возобновить авиаперевозки в Россию. По его словам, авиакомпания планирует в ближайшие полгода открыть рейс между Бангкоком и Москвой, а также рассматривает возможность организации рейсов из Японии во Владивосток.

Лоукостер AirAsia выполняет рейсы по более чем 130 направлениям и располагает парком, насчитывающим более 200 самолетов.

