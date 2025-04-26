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Минтранс РФ хочет запретить парковать электросамокаты на дорожках для прогулок

Минтранс РФ выступил с инициативой ввести запрет на стоянку самокатов на тротуаре, а также в ряде иных мест. Такой ответ ведомство дало на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученный документ.

Народные избранники направили обращение в правительство. Они предложили создать особые парковочные места для средств индивидуальной мобильности, разрешить муниципалитетам принимать решения о создании таких мест.

Еще парламентарии требуют обязать парковать СИМ в специально отведенных местах. Также они просят внести изменения в КоАП о привлечении к административной ответственности за парковку средств индивидуальной мобильности, которые применяются для краткосрочной аренды.

Замминистр транспорта Виктор Тимофеев отметил, что в правительство РФ готовятся внести проект изменений. Он обновил правила ПДД по части стоянки и остановки СИМ.

«Проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», — добавил Тимофеев.

Ранее сервисы кикшеринга в России снизили максимальную скорость самокатов до 20 километров в час.