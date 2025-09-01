Минтранс Подмосковья рассказал, как подготовили дороги к началу учебного года

В Московской области подготовили дорожную сеть к началу учебного года. В нормативное состояние привели около 1 800 переходов у образовательных учреждений на муниципальных, региональных и федеральных дорогах, а также обустроили макеты детей-пешеходов для привлечения внимания водителей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ежегодно к началу учебного года проводится комплекс мероприятий на дорогах Подмосковья. Специалисты обследуют и приводят в порядок пешеходные переходы и дороги у образовательных учреждений. Всего в нормативное состояние привели порядка 1 800 нерегулируемых и регулируемых переходов у детских садов, школ, гимназий, лицеев, колледжей и техникумов — они соответствуют нормам безопасности, здесь есть разметка, искусственные неровности, ограждения и соответствующее снижение скоростного режима для комфортного и безопасного передвижения учащихся», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольшее число переходов привели в норматив в трех округах: Одинцовском, Люберцах и Коломне. В Одинцовском округе — это 113 переходов у образовательных учреждений, в том числе у Немчиновского лицея, Зареченской и Горковской школ, Звенигородского финансового колледжа. В Люберцах работы провели на 108 переходах, например, у Жилинской школы, гимназий № 5 и № 20, детских садов «Чебурашка», «Звездочка» и «Созвездие» и других учреждений. А в Коломне в норматив привели 102 перехода, среди которых Акатьевская, Возрожденская, Коломенская, Пановская, Черкизовская школы, Коробчеевская школа-интернат.

«Помимо традиционных работ к началу учебного года, мы ежегодно добавляем новые мероприятия для повышения безопасности и снижения ДТП. В этом году нововведением стали макеты с изображением детей-пешеходов на переходах: более 1 тыс. штук установили на муниципальных дорогах и 200 штук — на региональных. Такие макеты привлекают внимание водителей и побуждают снизить скорость перед переходами. Эффект от этих макетов мы сможем оценить через несколько месяцев — будет принято решение об их дальнейшей эксплуатации», — добавил Марат Сибатулин.

В ведомстве добавили, что до конца года проекционной разметкой оборудуют более 100 пешеходных переходов у образовательных учреждений на региональной сети. Такая проекция особенно актуальна в темное время суток поздней осенью и зимой — она яркая и заметная при плохих погодных условиях, что значительно повышает безопасность участников движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.