Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров по услугам в сфере транспорта 14 января

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 14 января организует серию вебинаров для заявителей по вопросам оформления документов на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары Минтранса Подмосковья возобновляются в новом году и пройдут 14 января. Специалисты разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и причины отказов при получении услуг на портале uslugi.mosreg.ru.

В течение дня будут рассмотрены вопросы согласования размещения инженерных коммуникаций, проектов и схем организации дорожного движения, получения разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также внесения сведений о пропусках для грузового транспорта на МКАД.

Также участники узнают о согласовании схем транспортного обслуживания, переоформлении свидетельств на регулярные перевозки, обслуживании транспортных карт «Стрелка», выдаче разрешений на авиационные работы и предоставлении земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры. Вебинары пройдут по отдельным темам с 09:00 до 18:00, ссылки на подключение размещены на сайте министерства.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.