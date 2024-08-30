Минтранс Подмосковья прогнозирует рост дорожного трафика в первую неделю сентября

В Минтрансе Подмосковья спрогнозировали дорожный трафик в первую рабочую неделю сентября на основе данных с комплексов фотовидеофиксации. Самыми загруженными днями станут 2, 5 и 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства региона.

Число автомобилей на дорогах Московской области в сентябре превысит 3 млн в сутки, в будние дни будет примерно на 70-100 тыс. машин больше, чем в августе.

Час пик ожидается с 7:00 до 9:00, при этом наибольшее число транспорта традиционно фиксируется в период с 6:00 до 10:00. Увеличение трафика ожидается в следующих городах: Мытищах, Пушкине, Ивантеевке, Балашихе, Реутове, Люберцах, Жуковском, Наро-Фоминске, Раменском и Чехове. Также рост числа транспорта прогнозируется на Ярославском, Новорязанском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Движение возможно будет затруднено на следующих трассах: Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, а также на М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Участникам движения напомнили о строгом соблюдении ПДД в эти дни. В связи с увеличением количества транспортных средств и сменой сезонов есть риск возникновения ДТП. Водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на телефоны, держать дистанцию и скоростной режим, следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.