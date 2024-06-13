Минтранс Подмосковья: 4 дороги к СНТ планируется отремонтировать в 2024 году

До конца 2024 года в Подмосковье запланированы работы по завершению капремонта 3 дорог к СНТ (0,6 км), капремонта 1 дороги (0,2 км), ведущей к СНТ «Архитектор» в г. о. Мытищи, сообщили РИАМО в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Ранее «Коммерсант» писал, что финансирование капремонта и ремонта дорог к СНТ в Подмосковье прекратилось. При этом основную долю средств — 1 млрд рублей — выделяли по межбюджетному трансферту в правительстве столицы по соглашению с областными властями.

В 2024 году на ремонт дорог к СНТ в Подмосковье предусмотрены средства в размере 120 млн руб., оставшиеся от реализации ранее заключенных соглашений между правительствами Московской области и столицы

«В настоящий момент вышеуказанные средства переведены в бюджет Подмосковья и включены в госпрограмму „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2029 годы“. При этом средства до бюджетов органов местного самоуправления не доведены по причине отсутствия заключенного соглашения с Москвой на 2024 год», — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что со стороны Москвы дополнительное финансирование на ремонт и капремонт дорог к СНТ в Московской области на 2024 и последующие годы не предусмотрено.

За 2018–2023 годы в рамках соглашения со столицей на территории Подмосковья отремонтировали 358 дорог к СНТ (390 км).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период – это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов», — сказал Воробьев.