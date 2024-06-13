Подъездные пути к подмосковным СНТ остались без софинансирования Москвы

В соцсетях появились сообщения дачников о прекращении финансирования капремонта и ремонта дорог к СНТ в Подмосковье. Данные работы финансировали с 2018 года в рамках программы региона «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», сообщает «Коммерсант» .

При этом основную долю средств — 1 млрд рублей — выделяли по межбюджетному трансферту в правительстве Москвы по соглашению с областными властями. В этом году финансирование со стороны столицы сократилось почти в 10 раз.

В нынешнем году на ремонт дорог к СНТ выделили 120 млн рублей. Эти деньги остались после реализации заключенных соглашений.

Сейчас средства перевели в бюджет Подмосковья, их добавили в госпрограмму «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2029 годы».

Дополнительное финансирование со стороны Москвы на ремонт и капремонт дорог к СНТ на территории региона на этот и последующие годы не предусмотрели.