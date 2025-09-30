Минтранс допустил появление аэротакси в РФ в ближайшие 10 лет

Аэротакси в ближайшие десять лет могут появиться в отдельных городах РФ при успешной сертификации и инфраструктуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс РФ.

При этом полностью беспилотные пассажирские самолеты являются более далекой перспективой.

Отмечается, что для повсеместного перехода на беспилотные самолеты необходимы дальнейшие достижения в навигации, обнаружении препятствий, надежных каналах связи и кибербезопасности, а также изменение нормативной базы и доверие со стороны граждан.

Блогер Стас Васильев, ведущий программы на радио Sputnik, поделился своим мнением о перспективах появления аэротакси в России. По его словам, развитие этого вида транспорта возможно после 2030 года.