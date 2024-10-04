Между Китаем и Ярославской областью будет курсировать регулярный грузовой поезд

Первый грузовой поезд из Китая прибыл в Ярославль

В Ярославской области запустят регулярные грузовые перевозки поездом, который будет связывать регион с Китаем, сообщает АБН24 .

В регион уже прибыла первая партия товаров из Китая. Среди них — оборудование, автомобили, запчасти и товары народного потребления.

Длина маршрута составляет 9,2 тысячи километров. Поезд проводит в пути 14 дней.

Прямые составы между КНР и Ярославлем будут курсировать один-два раза в месяц, в зависимости от уровня спроса. Торговые представители из Ярославской, Костромской и Ивановской областей смогут воспользоваться этой транспортной линией для отправки грузов в Поднебесную и обратно.

Ранее генеральный консул Китая Ло Чжаньхуэй заявил, что экономика страны развивается быстрее, чем в остальных уголках мира.