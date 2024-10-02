Генконсул КНР заявил, что китайские темпы экономики опережают весь мир

Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй организовал в Санкт-Петербурге торжественный прием по случаю 75-й годовщины Китайской народной республики. В беседе с изданием «Петербургский дневник» он рассказал о темпах роста экономики Китая и его влиянии на общую ситуацию в мире.

«Если взглянуть на мировую экономику, темпы роста Китая по-прежнему опережают США, Еврозону, Японию и другие крупные экономики, продолжая оставаться важным двигателем и стабилизирующей силой мирового экономического роста с яркими перспективами на будущее», — сказал журналистам консул.

По его словам, китайская модель модернизации идет по мирному пути. Страна стремится к собственному прогрессу в процессе решительной защиты мира, она способствует укреплению сил и направлена на поддержание мира во всем мире.