Металлические ограждения обустроили на двух шоссе в Подмосковье

В Московской области приступили к устройству металлических барьерных ограждений на региональных дорогах для повышения безопасности движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники обустроили около 10 км на 40 участках дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Металлические ограждения установили на двух высокоинтенсивных шоссе для предупреждения ДТП: на 14 участках Волоколамского шоссе в Красногорске и Истре, что составило больше 3 км, а также на 12 участках Старосимферопольского шоссе в Чехове и Серпухове — почти 4 км. Работы продолжаются», — пояснил ход работ заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Металлические барьерные ограждения монтируют по краю автомобильных дорог для предупреждения аварий и в местах концентрации ДТП, например, на поворотах для снижения вероятности съезда с дороги.

Всего к осени смонтируют 48 км металлических барьерных ограждений более чем на 200 участках дорог Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.