МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице на дорогах

С 10 часов утра и до конца дня в воскресенье в столице ожидается снег, местами сильный, мокрый снег. В отдельных районах возможны отложение мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Водителям в непогоду рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей на дороге, также избегать внезапных маневров. Парковать машины следует подальше от деревьев.

Пешеходам на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Еще нельзя укрываться от непогоды под деревьями. Также не стоит оставлять детей без присмотра.

Кроме того, в Московском регионе до 9 часов 9 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. А из-за гололеда данный уровень объявили с 9 часов до 21 часа 8 декабря.