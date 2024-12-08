«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за гололедицы

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В Подмосковье и столице до 9 часов 9 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также из-за гололеда этот уровень в регионе объявили с 9 часов до 21 часа 8 декабря. В Москве еще до 10 часов 8 декабря он действует из-за сильного снега.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Липецкой области, где оповещение о погоде не требуется.