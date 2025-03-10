Массово регистрирует новые домены: Porsche хочет вернуться в РФ

Немецкий производитель автомобилей Porsche начал массово регистрировать новые домены в регионах России. Речь может идти о возвращении компании в страну, сообщает Mash .

Регистрация происходит в крупных регионах, где Porsche был представлен до 2022 года. Документы ООО «Порше Руссланд» подало в начале марта. Домены хотят зарегистрировать в 17 городах России, в том числе несколько в Москве и Санкт-Петербурге.

При этом большинство доменов — почти точные копии адресов бывших представительств в РФ, например, rolf-porsche или nevsky-porsche. Гендиректор компании «Порше Руссланд» Михаил Фабричнов заявил, что причина регистрации доменов — это «секретная информация».

«Порше Руссланд» — официальный представитель Porsche в России. ООО было зарегистрировано в 2003 году. В последний раз компания показывала прибыль в 2021 году.

Ранее автоэксперт Петр Баканов заявил, что возвращение любого бренда добавляет конкуренции и дает больше выбора покупателям, но как это отразится на ценах — другой вопрос. Он отметил, что состоялась презентация бренда KG Mobility. Это, по сути, возрожденная в России марка SsangYong.