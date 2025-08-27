Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте
Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. В районе аварии затруднено движение, сведения о наличии пострадавших выясняются, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
На месте ДТП работают оперативные службы столицы. Обстоятельства массовой автоаварии устанавливаются.
Власти предупредили, что из-за ДТП движение в сторону центра Москвы затруднено на 2,7 километра, в сторону Подмосковья — на 3 км. Заняты четыре полосы из пяти.
Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.
Ночью 27 августа два молодых человека погибли в результате аварии в Сергиевом Посаде. На машине, которую «намотало» на столб, были дагестанские номерные знаки.