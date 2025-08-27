Массовая авария произошла на Кутузовском проспекте

Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. В районе аварии затруднено движение, сведения о наличии пострадавших выясняются, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы столицы. Обстоятельства массовой автоаварии устанавливаются.

Власти предупредили, что из-за ДТП движение в сторону центра Москвы затруднено на 2,7 километра, в сторону Подмосковья — на 3 км. Заняты четыре полосы из пяти.

Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.

