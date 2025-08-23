Мария Багреева: Москва приобрела 99 вагонов для МЦД за счет бюджетных кредитов

Средства, полученные Москвой из инфраструктурных бюджетных кредитов в 2025 году, были направлены на приобретение 99 вагонов поездов «Иволга 4.0» для Московских центральных диаметров. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что в условиях высоких ключевых ставок инфраструктурные бюджетные кредиты выступают действенным механизмом финансирования создания и обновления объектов в российских регионах.

«Москва участвует в программе с 2022 года. В текущем году город закупил 99 вагонов поезда „Иволга 4.0“ для Московских центральных диаметров. Всего же с 2022 по 2025 год с использованием инфраструктурных кредитов было закуплено 385 вагонов для Московских центральных диаметров и 468 вагонов метро для Большой кольцевой линии (БКЛ)», — рассказала Мария Багреева.

Данные кредиты выделяются регионам на льготных условиях: сроком до 15 лет и под 3% годовых.

Осуществление проектов с привлечением средств таких кредитов не только повышает транспортную доступность, но и стимулирует всестороннее социально-экономическое развитие регионов.

По словам генерального директора публично-правовой компании «Фонд развития территорий» — оператора программы инфраструктурных бюджетных кредитов Василия Купызина, реализованные в Москве за счет инфраструктурных кредитов проекты позволили построить более 1,27 млн кв. м жилья, создать 14,2 тыс. новых рабочих мест и привлечь свыше 445,5 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

«Иволга 4.0» — это городские электропоезда новейшего поколения. Вагоны оборудованы современными системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, оповещения, а также имеют Wi-Fi, USB-розетки и специальные крепления для велосипедов. Производством поездов занимается АО «Трансмашхолдинг», привлекая в процесс около 600 предприятий по всей России. Закупленные на кредитные средства составы курсируют по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский», движение по которым было открыто в августе и сентябре 2023 года соответственно.

Полноценное движение по Большой кольцевой линии метро начало функционировать 1 марта 2023 года. БКЛ значительно улучшила транспортную связанность столицы и снизила нагрузку на центральные пересадочные узлы. Появившиеся новые пересадки позволяют пассажирам экономить до 45 минут в день на дорогу по отдельным направлениям.