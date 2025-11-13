Libre: аэропорт Брюсселя снова закрыт из-за беспилотников

Брюссельский международный аэропорт Завентем снова закрыт из-за беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Libre.

«По информации федерального чиновника Филиппа Тувайда, беспилотники, как сообщается, летают над аэропортом Брюсселя с 23 часов (01.00 мск). Воздушное движение приостановлено», — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Брюсселя в Бельгии закрыли из-за сообщения о неизвестном беспилотнике.

В небе якобы заметили как минимум один беспилотник. По этой причине несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты, в том числе в Льеж.

