сегодня в 17:37

Путин: на встрече обсуждалось экономическое взаимодействие РФ и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин сказал, что на переговорах с Казахстаном говорили, в том числе про экономическое взаимодействие. В 2024 году товарооборот между государствами дошел до отметки 28,7 млрд долларов, заявление главы России опубликовала пресс-служба Кремля.

28,7 млрд долларов — пятая часть общей суммы внешней торговли Казахстана. Для РФ страна также является одним из наиболее крупных партнеров в СНГ и на евразийском пространстве.

Структура встречной торговли постоянно меняется. Все большее количество в ней занимает несырьевая продукция.

Доля нацвалют во взаимных расчетах уже больше 96%. Это позволяет ограждать операции от влияния внешних сторон.

