Льготники смогут бесплатно ездить по маршрутам между Москвой и Подмосковьем

Для граждан Московской области до 60 лет, имеющих право на льготы по социальным картам региона, начал действовать бесплатный проезд на смежных маршрутах общественного транспорта Москвы, которые работают по регулируемым тарифам. Это стало возможно благодаря внесению изменений в закон Московской области № 258/2017-ОЗ «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Московской области по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве» и взаимодействия с правительством Москвы. Об этом пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, льготным проездом теперь смогут воспользоваться:

ветераны труда;

лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

ветераны военной службы;

лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ;

лица, получающие пенсии согласно законодательству РФ о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, имеющие доход ниже удвоенной величины прожиточного минимума.

Для того чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд людям, относящимся к вышеперечисленным категориям, необходимо обратиться в ближайшее МФЦ Московской области для перекодирования социальной карты. Перекодирование осуществляется в день посещения, и подача заявления не требуется.

В начале этого года между правительствами Московской области и Москвы заключено соглашение о передаче смежных автобусных маршрутов городу Москве. Так, на данный момент было передано восемь маршрутов в городском округе Химки: №1343, 1434, 1971, 1873а, 1383, 1342к, 1345 и 1469.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.