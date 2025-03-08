Летающие автомобили появятся в Китае в 2026 году

XPeng: летающие авто начнут массово изготавливать в Китае в 2026 году

Изготовитель электромобилей XPeng из Китая собирается первым в мире начать массово создавать летающие машины. Запуск запланирован на 2026 год, рассказал гендиректор компании Хэ Сяопэн, сообщает РИА Новости .

XPeng показало прототип новинки. Летающий автомобиль сделан в футуристичном дизайне.

Из багажника машины автоматически вылез небольшой вертолет, визуально напоминающий авто, и взлетел. Скорее всего, это авто будут производить массово.

Ранее сообщалось, что российские и китайские бренды машин занимают около 70% отечественного рынка. Так, в Московском регионе по количеству объявлений в списке лидеров находятся авто Geely.