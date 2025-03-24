Легендарную машину из Советского Союза увидели на улицах Дмитрова

Telegram-канал « ЧП Дмитров » пишет, что раритетную машину из Советского Союза обнаружили на улицах подмосковного Дмитрова. Местные жители предполагают, что по дорогам ездил автомобиль ГАЗ М-20 «Победа».

Автомобиль выглядит ухоженно. Владелец раздобыл для машины непростые номера — «888».

Мужчина, снимавший видео, сказал, что этот автомобиль из прошлого попал в наше время. Газ М-20 «Победа» изготавливали с 1946 по 1958 год.

Ранее сообщалось, что Московский музей транспорта отреставрировал раритетное такси ГАЗ-М20А «Победа».