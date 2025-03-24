Московский музей транспорта отреставрировал раритетное такси ГАЗ-М20А «Победа»

После масштабной реставрации, занявшей свыше полутора лет, в коллекцию Музея транспорта Москвы вернулся уникальный экземпляр — сильно поврежденное такси ГАЗ-М20А, об этом сообщил столичный Дептранс .

Восстановленный после сильного повреждения ГАЗ-М20А — это первый послевоенный таксомотор, запущенный в серийное производство. У транспортного средства вместо стандартного радио в панель интегрирован таксометр. Именно эта модель впервые получила характерные «шашечки» и сигнальный «зеленый огонек» над лобовым стеклом.

Знаменитый автомобиль, основанный на легендарной модели «Победа» ГАЗ-М20, разработанной в последние годы Великой Отечественной войны, впервые сошел с конвейера в середине пятидесятых годов прошлого века.

Масштабная программа реставрации исторической техники и сохранения транспортного наследия Москвы продолжается по инициативе столичного мэра Сергея Собянина.