Кубанский казачий хор покупает китайский седан за 7,7 млн рублей

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Согласно размещенной на портале госзакупок информации, премиальная иномарка должна быть фиолетового цвета с пятиместным салоном из белой кожи и объемом двигателя не менее 1986 куб. см.

Также в комплектации китайского автомобиля должны присутствовать 4-зонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, массаж передних и задних сидений и пр.

В закупке отмечается, что поставка люксового автомобиля осуществляется «для нужд» Кубанского казачьего хора.

Китайский автопроизводитель FAW выпускает седан Hongqi H9 с 2020 года. Штаб-квартира организации находится в городе Чанчунь. Автомобиль имеет параметры, сопоставимые с такими престижными иномарками, как Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series.

Ранее стало известно, что россияне начали оставлять в залог машины дороже 1 миллиона рублей, чтобы получить кредит. Также займы стали брать все более обеспеченные граждане страны.