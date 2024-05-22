Кубанский казачий хор покупает китайский седан за 7,7 млн рублей
ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» объявило аукцион на покупку люксового автомобиля Hongqi (Хунци) H9 китайского производства. Начальная цена контракта составляет 7,69 млн рублей, сообщает «Коммерсант».
Согласно размещенной на портале госзакупок информации, премиальная иномарка должна быть фиолетового цвета с пятиместным салоном из белой кожи и объемом двигателя не менее 1986 куб. см.
Также в комплектации китайского автомобиля должны присутствовать 4-зонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, массаж передних и задних сидений и пр.
В закупке отмечается, что поставка люксового автомобиля осуществляется «для нужд» Кубанского казачьего хора.
Китайский автопроизводитель FAW выпускает седан Hongqi H9 с 2020 года. Штаб-квартира организации находится в городе Чанчунь. Автомобиль имеет параметры, сопоставимые с такими престижными иномарками, как Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series.
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