Россияне впервые стали закладывать дорогие авто, чтобы им одобрили кредит

Россияне впервые начали оставлять в залог машины дороже 1 миллиона рублей, чтобы получить кредит. Средний ценник на транспорт, переданный в обеспечение по автозаймам, в январе–марте 2024 года достиг 1,012 млн рублей, сообщает Газета.ru со ссылкой на имеющееся в распоряжении исследование финтех-сервиса CarMoney.

Таким образом, соответствующая отметка за первые три месяца года почти на треть (30,7%) превысила аналогичные показатели 2022 года и на 13,5% — 2023 года. На этот счет коммерческий директор финтех-сервиса Татьяна Благовещенская отметила, что граждане проявляют больший интерес к автозаймам, поскольку банковские кредиты стали менее доступными.

По ее словам, среди ключевых причин подорожания машин, находящихся в залоге, — общий рост цен на автомобили на рынке «вторички».

«А также рост качества автозалогов в портфелях компаний, работающих в этом сегменте», — добавила Благовещенская.

Кроме того, по словам эксперта, займы стали брать все более обеспеченные россияне: средний доход таких клиентов достиг 140 000 рублей на старте года, что почти на четверть (24%) больше аналогичного показателя за 2023 год.